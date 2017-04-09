Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович уверен, что команда недостаточно хороша, чтобы идти на 1-м месте в Премьер-лиге.

Красные Дьяволы уже 20 матчей не проигрывают в Премьер-лиге, но на главного тренера Жозе Моуриньо обрушилось немало критики, ведь команда идет лишь 6-й в АПЛ. Это явно не тот результат, которого ожидали после солидных трат на трансферы летом.

Но Златан Ибрагимович уверен, что Жозе Моуриньо и так делает с командой невозможное.

"Я думаю, тренер выжимает абсолютный максимум из нынешнего состава Манчестер Юнайтед. 200%", — заявил Златан.

"Если бы мы были достаточно хороши, чтобы находиться на 1-м месте, мы бы шли на нем".

"У Моуриньо по-прежнему менталитет победителя, благодаря этому мы не проигрываем. Если он есть, то он есть и ничему не нужно учиться, не нужно пробовать быть кем-то. Либо ты победитель, либо нет".

Манчестер Юнайтед попытается продолжить сражение за топ-4 в сегодняшнем поединке против Сандерленда.