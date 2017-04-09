Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил голкипера своей команды Клаудио Браво, назвав его лучшим вратарем в мире.

Браво был подвергнут критике сразу, после своего перехода из Барселоны. В августе Горожане заплатили за чилийца 15 миллионов фунтов, но пока Клаудио не оправдал вложенных в него средств.

Однако в матче 32-го тура чемпионата Англии между Сити и Халлом, в котором Манчестер одержал победу 3:1, Пеп вернул чилийца в стартовый состав своей команды. И несмотря на то, что Горожане не смогли оставить свои ворота сухими, менеджер считает, что Браво — сильнейший голкипер в мире.

"Решение по вратарям я буду принимать каждый матч. У меня не было причин убирать из состава Кабальеро, он хорошо тренируется. Но на эту игру я выбрал Браво", — сказал Хосеп.

"При нашей манере игры Браво – лучший вратарь мира наряду с тер Штегеном и Нойером. Он очень помогает нам своей игрой ногами".

В текущем сезоне 33-летний вратарь сыграл за Манчестер Сити 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 26 мячей.