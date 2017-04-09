Англия

Полузащитник Челси Эден Азар поделился своими впечатлениями после игры с Борнмутом.

В рамках 32-го тура АПЛ Борнмут дома принимал Аристократов. Подопечные Конте одержали уверенную победу 3:1, сохранив семиочковый отрыв от Тоттенхэма, который занимает вторую строчку в турнирной таблице.

"Мы знали результат матча Шпор, поэтому, если мы хотим оставаться на первой строчке, нам нужно было победить, и мы это сделали", — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

"Наша команда создала несколько моментов, нам удалось забить три хороших гола, поэтому мы заслужили победу".

"Тоттенхэм ждет, что мы потеряем очки, но если мы будем выполнять свою работу, то в конце концов станем чемпионами".

"Мы должны быть готовы ко всему, потому что в Англии ты никогда не знаешь, что произойдет".

В следующем туре подопечным Конте предстоит выездной поединок с Манчестер Юнайтед.