Англия

Защитник Красных Мамаду Сахо, который сейчас играет за Кристал Пэлас на правах аренды, выразил желание вернуться в мерсисайдскую команду.

Француз перешел в стан Орлов в зимнее межсезонье после того, как поругался c главным тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

В новой команде Сахо демонстрирует футбол высокого качества, из-за чего боссы Кристал Пэлас хотели бы выкупить контракт футболиста у Красных.

Но Мамаду ясно дал понять, что он с радостью вернется в Ливерпуль после того, как срок его арендного соглашения подойдет к концу.

"У меня все еще есть трехлетний контракт с Ливерпулем. Я буду счастлив еще раз надеть футболку мерсисайдской команды", — приводит слова защитника Telefoot.

"Я опоздал на тренировку, иногда такое случается. Я заплатил штраф, и не знаю, что еще могу сделать. Все зависит от босса, он принимает решения, а я могу только принять их".

Напомним, что интерес к Сахо проявляют Сток Сити, Милан, Интер и Саутгемптон.