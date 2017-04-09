Руководство Арсенала обратило внимание на перспективного полузащитника Ноттингем Форест Бэна Бреретона.
Бреретон попал на радары Арсенала, nottinghampost.com
09 апреля 2017, 17:17
Юный полузащитник Ноттингема Бэн Бреретон стал одним из открытий Чемпионшипа, чем мгновенно вызвал интерес со стороны клубов АПЛ. Наибольший интерес к футболисту проявляет лондонский Арсенал.
Своей игрой 17-летний футболист привлек внимание Ливерпуля и МЮ, однако Канониры готовы сделать конкретное предложение в размере 11 миллионов евро.
Подобное предложение вполне устраивает руководство Ноттингема, которое готово отпустить своего главного таланта.
Видео первых успехов Бреретона в большом футболе:
В текущем сезоне Бреретон сыграл 13 матчей в Чемпионшипе, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.