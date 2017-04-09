Англия

Руководство Арсенала обратило внимание на перспективного полузащитника Ноттингем Форест Бэна Бреретона.

Юный полузащитник Ноттингема Бэн Бреретон стал одним из открытий Чемпионшипа, чем мгновенно вызвал интерес со стороны клубов АПЛ. Наибольший интерес к футболисту проявляет лондонский Арсенал.

Своей игрой 17-летний футболист привлек внимание Ливерпуля и МЮ, однако Канониры готовы сделать конкретное предложение в размере 11 миллионов евро.

Подобное предложение вполне устраивает руководство Ноттингема, которое готово отпустить своего главного таланта.

Видео первых успехов Бреретона в большом футболе:

В текущем сезоне Бреретон сыграл 13 матчей в Чемпионшипе, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.