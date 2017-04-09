Красные Дьяволы не испытали никаких проблем в матче с Сандерлендом.
МЮ, Getty Images
09 апреля 2017, 17:28
Подопечные Жозе прервали двухматчевую серию без побед в АПЛ. В поединке 32-го тура Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Котов. Стоит отметить, что подопечные Мойеса с 43-й минуты играли вдесятером
Сандерленд — Манчестер Юнайтед 0:3
Голы: Ибрагимович, 30, Мхитарян, 46, Рашфорд, 89
Сандерленд: Пикфорд — Коне, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Денайер — Ндонг, Кэттермоул, Родуэлл, Ларссон — Аничебе, Дефо
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Байи, Шоу (Блинд, 61), Дармиан, Рохо — Феллаини, Погба, Эррера, Мхитарян (Мартиаль, 78), Лингард (Рашфорд, 64) — Ибрагимович
Предупреждения: Ндонг — Шоу, Лингард, Феллаини, Мартиаль, Дармиан, 90
Удаления: Ларссон, 43