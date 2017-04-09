Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович отличился 250-м голом с тех пор, как ему исполнилось 30 лет.

Форвард красных дьяволов открыл счет в поединке 32-го тура АПЛ против Сандерленда, в котором подопечные Моуриньо добыли победу со счетом 3:0.

Данный гол стал для Ибрагимовича уже 17-м в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, при этом он же является юбилейным 250-м с тех пор, как Златану исполнилось 30 лет.

Шведский бомбардир от матча к матчу подтверждает свой статус "дорогого вина", которое с каждым годом становится все лучше. Примечательно, что до 30-ти лет Ибрагимович сумел забить 232 гола в 528-ми встречах, в то время как за последних пять лет наколотил 250 мячей всего за 308 матчей.

Таким образом, всего за свою карьеру Златан отличился в воротах соперников 482 раза.