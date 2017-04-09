Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович поделился эмоциями от матча чемпионата Англии против Сандерленда.

Опытный бомбардир Златан Ибрагимович признался, что с каждым годом чувствует себя лучше и сравнил себя с Бенджамином Баттоном — персонажем фильма и рассказа, который родился старым и умер молодым.

"Я упорно тренируюсь. Я верю в себя и знаю на что я способен. Чем старше становишься, тем больше опыта, больше знаний, а ты не тратишь энергию на ненужные вещи. Я чувствую себя Бенджамином Баттоном. Я родился старым, а умру молодым", — заявил Ибрагимович.

Также швед признался, что временами играть против 10-ых футболистов тяжелее, чем против полного состава. Сандерленд остался в меньшинстве после того, как Себастьян Ларссон был удален на 43-й минуте.

"Сегодня была хорошая победа и мы были сосредоточены на работе и вере в то, что мы можем догнать топ-четверку. Мы верим в это и мы делаем все, чтобы добиться цели", — признался швед.

"В итоге победила лучшая команда. Мы забили гол, а соперник получил красную карточку. Я не видел, действительно ли Ларссон заслужил удаление, но он его получил. Иногда играть против десятерых сложно, а иногда наоборот получаешь преимущество", — добавил нападающий.

Напомним, что Манчестер Юнайтед разобрался с Сандерлендом.