Подопечные Моуриньо одержали уверенную выездную победу над последней командой АПЛ (3:0). Стоит отметить, что Коты с 43-й минуты поединка играли вдесятером.

Сандерленд — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Ибрагимович, 30, Мхитарян, 46, Рашфорд, 89

Сандерленд: Пикфорд — Коне, Овьедо (Манкильо, 39), Джонс, Денайер — Ндонг, Кэттермоул, Родуэлл, Ларссон — Аничебе, Дефо

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Байи, Шоу (Блинд, 61), Дармиан, Рохо — Феллаини, Погба, Эррера, Мхитарян (Мартиаль, 78), Лингард (Рашфорд, 64) — Ибрагимович

Предупреждения: Ндонг — Шоу, Лингард, Феллаини, Мартиаль, Дармиан, 90

Удаления: Ларссон, 43