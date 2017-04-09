Англия

Полузащитник Кристал Пэлас Уифлрид Заха вошел в список возможных трансферов Манчестер Сити.

Заха стал одной из целей Сити, Getty Images

Заха стал одной из целей Сити, Getty Images

Лидер Кристал Пэласа Уилфрид Заха может летом перейти в Манчестер Сити. Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола лично заинтересован в трансфере экс-игрока МЮ.

При этом Сити предстоит выдержать конкуренцию с Тоттенхэмом, который готов сделать предложение в 29 миллионов евро за ивуарийца.

Летом Гвардиола потеряет Яя Туре и Хесуса Наваса, у которых истекают контракты. Приход Захи мог бы восполнить потери в линии полузащиты. Одной из проблем к осуществлению этого трансфера может послужить прошлое футболиста, который защищал цвета главного соперника Сити — Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Уилфрид Заха сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.