Англия

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес поделился мнением после домашнего поражения от Манчестер Юнайтед (0:3).

Подопечные Моуриньо прервали двухматчевую серию без побед в АПЛ. В поединке 32-го тура Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Котов.

"Мы разочарованны, что не смогли взять очки. Не хочу винить судей в нашем поражении, но они внесли свой вклад. Пару решений были приняты против нас. Удаление сильно отразилось на игре. Но я доволен, что игроки пытались с этим справиться. Парни из Сандерленда делают для выживания в АПЛ все, что могут. Мы находимся в очень плохом положении", - цитирует Мойеса BBC Sport.

Сандерленд находится 20-й строчке, отставая на 10 очков от спасительного 17-го места.