Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Жозе Моуриньо рассказал о причинах отсутствия Давида Де Хеа в воротах МЮ на матч с Сандерлендом и нашел в этом позитивный момент для Серхио Ромеро.

"У Де Хеа была проблема с его бедром. Когда он прыгал, то он почувствовал небольшую боль. Это хорошо для него, он получит отдых", — сказал Моуриньо.

"Для Ромеро хорошо сыграть перед матчем в Брюсселе. Де Хеа будет готов к матчу с Челси. Если, конечно, сумеет набрать форму".

"Мы хотим сражаться в АПЛ пока не лишимся математических шансов. Чемпионат мы не сможем выиграть, но можем победить в Лиге Европы".

"У нас есть много игроков, которые не попали в заявку. Помимо трех очков, важно, чтобы больше не было травм. Валенсия — единственный кого я ожидаю, и который точно сыграет в следующем матче", — заявил португалец.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сыграет в 1/4 финала против Андерлехта. Встреча пройдет 13 апреля, начало — в 22:05 по киевскому времени.