Англия

Эвертон выиграл у Лестер Сити в матче 32-го тура АПЛ.

У хозяев дубль оформил Лукаку, по разу забили Том Дэвис и Фил Ягелка. У Лис отличились Слимани и Олбрайтон.

Эвертон – Лестер 4:2

Голы: Дэвис, 1, Лукаку, 23, Ягелка, 41, Лукаку, 57 - Слимани, 4, Олбрайтон, 10

Эвертон: Роблес — Ягелка, Бэйнс, Пеннингтон, Холгейт — Дэвис, Шнайдерлен (Барри, 73), Баркли, Гуйе, Миральяс — Лукаку

Лестер: Шмайхель — Хут, Беналуан, Чилвелл — Грей (Марез, 61), Амартей, Дринкуотер, Кинг, Олбрайтон (Ульоа, 78) - Слимани, Варди (Муса, 61)

Предупреждения: Миральяс, Хут, Бэйнс, Кинг