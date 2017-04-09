Англия

Экс-игрок Челси и сборной Англии Фрэнк Лампард признался, что зимой у него было предложение от Суонси.

Фрэнк Лампард подтвердил информацию о том, что Суонси действительно предлагал ему возобновить карьеру. В приходе легенды Челси был заинтересован лично тренер команды Пол Клемент.

"Клемент спрашивал меня, не хочу ли я прийти и помочь. И я имею к нему большое уважение, но я подумал: Может действительно помочь им?", — рассказал Лампард.

"Но ранее я играл на высшем уровне и мне повезло играть так долго за Челси, а на закате карьеры и за Манчестер Сити. Никакого неуважения, но это была не та битва, которая должна была поставить точку в моей карьере", — признался завершивший карьеру игрок.

"Это был январь, поэтому я должен был вновь набирать форму, пройти мини предсезонку. И в 38 лет столкнуться с суровой реальностью борьбы за выживание в АПЛ. Я пожелал Клементу всего хорошего, но это был не лучший вариант для меня", — резюмировал Ламард.

Стоит отметить, что на заре своей карьеры Фрэнк Лампард выступал на правах аренды за Суонси в 1995 году.