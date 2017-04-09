Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поделился мнением после победы над Сандерлендом.

В Сандерленде на стадионе Стэдиум оф Лайт Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Котов.

"Отличный результат. Нам удалось добиться победы после того, как Ливерпуль и Сити выиграли свои матчи. Сегодня нам нужны были только три очка и мы добились этого. Мы показали хорошую игру. Это было важно забить гол сопернику, который борется за выживание", - цитирует Моуриньо BBC Sport.

"Мы хотим бороться в Премьер-Лиге, пока будут сохраняться математические шансы. Да, мы не можем выиграть АПЛ, но можем Лигу Европы".

Отметим, что 13 апреля Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Андерлехтом в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.