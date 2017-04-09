Англия

Защитник Манчестер Сити Пабло Сабалета восхищен игрой своего партнера по команде Давида Силвы.

Поединок 32-го тура английской Премьер-лиги против Халл Сити (3:1) стал для Силвы уже 300-м в голубой манчестерской футболке.

По этому поводу высказался Пабло Сабалета, который очень высоко оценивает талант испанца.

"Я могу говорить о Давиде целый день, потому что я очень люблю его. Для меня он – лучший игрок Сити в истории", — сказал аргентинец.

"Должен сказать, он определенно мой любимый игрок в команде. Мне очень повезло выступать рядом с великими футболистами, но особенно это касается Давида, потому что он очень хорош. У него есть класс и свое видение футбола. Смотреть за его игрой – сплошное удовольствие".

"Он игрок абсолютно другого уровня", — подытожил Сабалета.

В нынешнем сезоне на счету Силвы 2 гола и 6 результативных передач в 29-ти матчах АПЛ.