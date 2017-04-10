Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 32-го тура АПЛ между Лестером и Эвертоном.
Ромелу Лукаку сравнивает счет в матче, - Getty Images
10 апреля 2017, 07:58
Лестер потерпел первое поражение под руководством Крейга Шекспира, а Эвертон набрал очередные три очка, важные в борьбе за еврокубки. При этом команды выдали зрелищный и сверхрезультативный поединок.
Эвертон – Лестер 4:2
Голы: Дэвис, 1, Лукаку, 23, Ягелка, 41, Лукаку, 57 - Слимани, 4, Олбрайтон, 10
Эвертон: Роблес — Ягелка, Бэйнс, Пеннингтон, Холгейт — Дэвис, Шнайдерлен (Барри, 73), Баркли, Гуйе, Миральяс — Лукаку
Лестер: Шмайхель — Хут, Беналуан, Чилвелл — Грей (Марез, 61), Амартей, Дринкуотер, Кинг, Олбрайтон (Ульоа, 78) - Слимани, Варди (Муса, 61)
Предупреждения: Миральяс, Хут, Бэйнс, Кинг