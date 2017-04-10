Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 32-го тура АПЛ между Лестером и Эвертоном.

Лестер потерпел первое поражение под руководством Крейга Шекспира, а Эвертон набрал очередные три очка, важные в борьбе за еврокубки. При этом команды выдали зрелищный и сверхрезультативный поединок.

Эвертон – Лестер 4:2

Голы: Дэвис, 1, Лукаку, 23, Ягелка, 41, Лукаку, 57 - Слимани, 4, Олбрайтон, 10

Эвертон: Роблес — Ягелка, Бэйнс, Пеннингтон, Холгейт — Дэвис, Шнайдерлен (Барри, 73), Баркли, Гуйе, Миральяс — Лукаку

Лестер: Шмайхель — Хут, Беналуан, Чилвелл — Грей (Марез, 61), Амартей, Дринкуотер, Кинг, Олбрайтон (Ульоа, 78) - Слимани, Варди (Муса, 61)

Предупреждения: Миральяс, Хут, Бэйнс, Кинг