Горожане значительно приблизились к покупке нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.
Алексис Санчес, - Getty Images
10 апреля 2017, 08:22
Нынешний сезон оказался для чилийского форварда очень непростым в психологическом плане. Всегда нацеленный на чемпионство Санчес до сих пор не смог принять тот факт, что никакие титулы в этом году Канонирам не светят, и стал подумывать над переходом в более амбициозную команду.
Желание приобрести форварда тут же выразили Челси и ПСЖ. На трансфер в стан Синих Алексис даже намекал в одном из своих интервью. Теперь же чилийское издание Cooperativa сообщает о том, что в переговорах по переходу игрока значительно продвинулся Манчестер Сити.
Горожане готовы выложить за Санчеса 50 млн фунтов, которые требует Арсенал. При этом в клубе согласны платить нападающему 200 тысяч фунтов в неделю.
В нынешнем сезоне на счету Санчеса 18 голов и 10 результативных передач в 29-ти играх АПЛ.