Англия

Горожане значительно приблизились к покупке нападающего Арсенала Алексиса Санчеса.

Нынешний сезон оказался для чилийского форварда очень непростым в психологическом плане. Всегда нацеленный на чемпионство Санчес до сих пор не смог принять тот факт, что никакие титулы в этом году Канонирам не светят, и стал подумывать над переходом в более амбициозную команду.

Желание приобрести форварда тут же выразили Челси и ПСЖ. На трансфер в стан Синих Алексис даже намекал в одном из своих интервью. Теперь же чилийское издание Cooperativa сообщает о том, что в переговорах по переходу игрока значительно продвинулся Манчестер Сити.

Горожане готовы выложить за Санчеса 50 млн фунтов, которые требует Арсенал. При этом в клубе согласны платить нападающему 200 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса 18 голов и 10 результативных передач в 29-ти играх АПЛ.