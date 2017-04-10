Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо похвалил защитника Люка Шоу, которого ранее критиковал за ненадлежащее отношение к делу.

Шоу довольно неожиданно вышел в основе на матч 32-го тура Премьер-лиги против Сандерленда. Именно Люк помог забить Генриху Мхитаряну, а матч завершился со счетом 3:0.

По ходу нынешнего сезона Моуриньо неоднократно публично критиковал Шоу, так как был недоволен его отдачей на тренировках. Впрочем, матч с Черными Котами дал Моуриньо повод похвалить Люка, который был заменен на Дэйли Блинда во втором тайме.

"Я снял Шоу с игры из-за его желтой карточки и давления толпы", — заявил Жозе BBC Sport.

"Было правильным решением защитить его. Хорошо, что Люк провел на поле час и выдал очень хорошее выступление, не допуская ошибок. Я очень доволен игрой Шоу".

После 30 сыгранных матчей МЮ занимает 5-е место в Премьер-лиге. Уже 13-го апреля манкунианцам предстоит провести выездной поединок против Андерлехта в 1/4 финала Лиги Европы, а 16-го Красные Дьяволы примут дома лидера Премьер-лиги Челси.