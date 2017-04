В 32-м туре АПЛ Юнайтед на выезде разобрался с Сандерлендом со счетом 3:0. Под конец поединка фанаты Манчестера, находящиеся в прекрасном расположении духа, стали исполнять свои фирменные песни в честь великих игроков, защищавших цвета клуба. Над стадионом звучали имена Эрика Кантона и Криштиану Роналду, после чего фанаты затянули "Диеееего!", приведя в замешательство главного тренера МЮ Жозе Моуриньо.

Португалец тут же поинтересовался у Майкла Каррика: "Кто такой Диего?". Полузащитник ответил, что эта песня о Диего Форлане. После этого Моуриньо спросил, почему они поют в честь уругвайца, карьера которого на Олд Траффорд не была столь яркой?

Jose: Who's Diego?

Carrick: Forlan

Jose: why?

Cue japes and chuckles



Thanks to @EHE86 for the heads up! pic.twitter.com/Vi36iMYwai