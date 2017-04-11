Англия

Football.ua подводит итоги 32-го тура английской Премьер-лиги.

Первые 9 матчей 32-го тура не подарили ни одного громкого результата: Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Эвертон выиграли свои матчи. Проиграла лишь 8-я команда чемпионата — Вест Бром, но разве можно назвать это поражение сенсационным, учитывая, что Дрозды минимально уступили соседу по турнирной таблице Саутгемптону?

Настоящий гром ударил позже, когда Арсенал играл с Кристал Пэлас. Желающие попасть в Лигу чемпионов Канониры были разгромлены недавним борцом за выживание со счетом 3:0.

Результаты тура:

Без Кейна хорошо, а с Кейном — лучше

Еще перед началом матча против Уотфорда фанаты Тоттенхэма получили повод для радости: главный бомбардир команды Харри Кейн восстановился после травмы и был готов играть. Маурисио Почеттино не стал рисковать здоровьем форварда, выпуская его с первых минут – Харри появился на поле только во втором тайме.

Тоттенхэм в очередной раз продемонстрировал, что научился обходиться и без Кейна – в игре с Шершнями все было решено еще до перерыва – 3:0 к концу первого тайма и 4:0 к моменту выхода англичанина на замену. Харри, кстати, мог сразу же и отличиться после возвращения на поле, но не использовал свои моменты.

Тоттенхэм уже второй год подряд проводит отличный сезон, но к несчастью для Шпор, снова есть команда, которая проводит его еще лучше. Шансы на чемпионство у команды Почеттино не очень высоки, но они все же есть, а после следующего тура могут даже повыситься, если Шпоры не оступятся в игре с Борнмутом. Челси будет на выезде играть с Манчестер Юнайтед, а вы помните, как нынче называют Олд Траффорд?

Браво, Ман Сити!

Халлу не в лучшее время выпало играть с Ман Сити. Горожане только в прошлом туре получили болезненный щелчок по носу от Челси, а ведь до этого были и другие неудачи – вылет из Лиги чемпионов от Монако, ничьи с Ливерпулем и Арсеналом…

Голубая Луна оказалась в центре главной схватки АПЛ нынешнего сезона – за 3-4 место и просто не может позволить себе такую роскошь, как потеря очков в матче с борцом за выживание. Халл выглядел неплохо, но чтобы рассчитывать на очки в матче с Сити, Тиграм нужно выдать невероятное выступление, чего не случилось в этот раз.

Отдельно стоит упомянуть стража ворот Ман Сити. В этом матче в основу вернулся "лучший голкипер мира по игре ногами" Клаудио Браво. И надо же такому случиться, некогда надежный вратарь Барселоны вновь допустил ошибку! Клаудио сыграл откровенно плохо, пропустив рядом с собой мяч после несильного удара Андреа Раноккьи. Где-то в Турине в этот момент хохотал парень по имени Джо…

В своем репертуаре

Встречаются две команды. Первая забивает меньше всех в чемпионате и не потеряла надежды на спасение лишь потому, что хорошо играет в обороне, втора — набрала лишь 3 очка на выезде в нынешнем сезоне. Какой итог можно ожидать?

Правильно, Миддлсбро и Бернли расписали нулевую ничью. У команд было несколько моментов для взятия ворот, однако назвать несправедливым результат матча не получается.

Боро даже сделал небольшой шаг к спасению, ведь Халл свой матч проиграл, ну а что касается Бернли, то "бордовые" остаются 1 из 2 команд первых 4 английских дивизионов, которые до сих пор не побеждали на выезде в этом сезоне. Вторая – уже вылетевший из Чемпионшипа Ротерхэм.

А вот и не оступились!

Невзрачная игра Ливерпуля против команд, не занимающих место в верхней трети турнирной таблицы, вызывала опасения даже у поклонников Красных. Многие предрекали мерсисайдцам очередное фиаско в игре с не самым сильным соперником, которым в этот раз оказался Сток.

Эти опасения только усиливались, когда Джонатан Уолтерс отправил свой уже 7-й мяч в ворота Ливерпуля (1:0), а затем Чарли Адам не увидел свое имя на табло лишь из-за великолепного сэйва Симона Миньоле.

Юргену Клоппу пришлось бросать в бой Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо, которые из-за небольших проблем со здоровьем не вышли в старте. Стоит отдать должное немецкому тренеру, ведь именно этот дуэт отметился 2 голами и принес Красным такую нужную победу. Фанатам Ливерпуля остается надеяться, что эта волевая победа избавит Ливерпуль от комплексом и поможет должным образом настраиваться даже на аутсайдеров.

В следующем туре Ливерпулю предстоит выездной поединок против Вест Бромвича, который в нынешней кампании идет на 8-м месте и недавно обыграл Челси, а с МЮ сыграл вничью – кажется, здесь никаких проблем с настроем у Красных быть не должно.

40 очков

Саутгемптону и ранее вылет не грозил. Уж слишком хороши Святые, чтобы вылетать, да и позади них была целая уйма команд, которые будут терять очки могли бы обогнать Сотон разве что при совсем фантастическом стечении обстоятельств.

В поединке двух равных соперников все решил один забитый мяч. Он, к слову, стал дебютным для Хорди Класси в Премьер-лиге. Для этого достижения голландцу понадобилось 37 матчей. Отдельное спасибо вся команда должна сказать голкиперу Фрейзеру Форстеру, который стал настоящим героем матча, не позволив Дроздам даже сравнять счет.

Можно было бы сказать, что эта победа важна для Святых в турнирном плане – ведь теперь они по потерянным очкам опережают Вест Бром. Вот только разницы между 8-м и 9-м местом практически нет, да и те 2 матча в запасе еще нужно выиграть, а сделать это в АПЛ – ой, как непросто.

Все плохое имеет свойство заканчиваться

Вест Хэм проиграл 5 предыдущих поединков в Премьер-лиге кряду – стоит ли говорить, какое настроение было в клубе? В СМИ уже вовсю начали циркулировать слухи об уходе главного тренера команды Славена Билича – не самая приятная атмосфера, мягко говоря.

Суонси перед этим матчем шел в зоне вылета, но нельзя сказать, что это свидетельствовало о легкости поединка для Молотков – ведь наступил тот момент сезона, когда даже самые отъявленные аутсайдеры изо всех сил сражаются, пытаясь сохранить свое место под Солнцем.

Исход матча предопределил один-единственный гол Шейху Куяте. Теперь Вест Хэм может вздохнуть чуть спокойнее – команда оторвалась от зоны вылета (как раз от Суонси) на 8 очков и теперь должна изрядно постараться, чтобы вылететь.

Для Лебедей тоже еще пока ничего не потеряно, как минимум математически – ведь Халл Сити проиграл манчестерским Горожанам и не сумел оторваться от парней Пола Клемента. Всего 2 очка отделяют Суонси от спасительной зоны. В следующем туре команда обязана побеждать Уотфорд, который уже практически обезопасил себя от вылета и идет на 10-м месте.

На шаг ближе к чемпионству

Тоттенхэм свой матч выиграл и временно сократил отставание от Челси до 4 пунктов, так что Челси нужно было побеждать, чтобы обезопасить себя от излишней нервотрепки на финише кампании. Подопечные Конте с заданием справились блестяще – скромный Борнмут был повержен благодаря автоголу Адама Смита и голам Эдена Азара и Маркоса Алонсо.

Стоит, кстати, отметить Азара – бельгиец постоянно повторяет, что для него голы не главное, что он не способен забивать много, но тем временем на счету Эдена уже 14 голов в Премьер-лиге – того и гляди, обойдет по этому показателю забуксовавшего Диего Косту.

В следующем туре Синих ожидает настоящая проверка на прочность – выезд в гости ко своему бывшему боссу Жозе Моуриньо, который с Манчестер Юнайтед не проигрывает уже 20 матчей в АПЛ подряд.

Им бы матчи дома взять и отменить?

Просто поразительно, но факт остается фактом: в нынешнем сезоне Манчестер Юнайтед гораздо лучше играет в гостях, чем на легендарном Олд Траффорд. В 32-м туре манкунианцы праздновали победу вновь за пределами родного стадиона – на этот раз в Сандерленде.

Наставник Черных Котов Дэвид Мойес может жаловаться, что удаление Себастьяна Ларссона сломало игру, но МЮ просто был сильнее.

Златан Ибрагимович в очередной раз назвал себя Бенджамином Баттоном и имеет право – нападающий отметился 250-м мячом, забитым после того, как ему исполнилось 30 лет. К этому швед еще и приплюсовал ассист на Маркуса Рашфорда. Отдельным поводом для радости Красных Дьяволов должно стать возвращение в основу Люка Шоу – защитник сборной Англии после игры удостоился отдельной похвалы от Жозе Моуриньо.

Теперь МЮ отстает от Манчестер Сити на 4 пункта, имея матч в запасе, вот только уже в следующем туре Красных Дьяволов ожидает серьезнейшее испытание на прочность – в Театр Мечты заглянет Челси.

Первое разочарование

Шесть матчей провел Лестер под руководством Крейга Шекспира. И все они заканчивались одинаково – неизменной победой Лис. 5 из этих 6 побед были добыты в рамках Премьер-лиги и если бы Лестер триумфовал во встрече с Эвертоном, Шекспир стал бы третьим человеком в истории, который выиграл 6 дебютных поединков в Премьер-лиге. Но рекорд Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы устоял – Ириски оказались Лисам не по зубам.

Если кто-то из болельщиков опоздал на матч на 10 минут, то он явно сильно расстроился, ведь к тому времени в воротах уже успели побывать целых 3 мяча! Том Дэвис вывел Эвертон вперед уже на 1-й минуте матча, а к 10-му обороту секундной стрелки Лестер уже лидировал – отличились Ислам Слимани и Марк Олбрайтон.

Увы для Лестера и любителей рекордов, Эвертон не смирился, а ответил на это точным ударом Фила Ягелки и дублем Ромелу Лукаку, который забил таким образом уже 23 мяча в нынешней Премьер-лиге.

Эвертон временно сравнялся по очкам с Арсеналом, но у Канониров еще целых три игры в запасе и вряд ли подопечные Арсена Венгера пропустят Ирисок на 6-ю строчку. Что касается Лестера, то это поражение тоже не особо скажется на перспективах команды – от зоны вылета Лис отделяет 8 очков, а от места в первой семерке – целых 18.

You'll walk alone

Арсенал в отчетном туре стал единственной командой топ-7, не выигравшей свой матч. Более того, единственной проигравшей. В ситуации, когда каждый пункт на вес доходов от игры в Лиге чемпионов, Канониры уступили в лондонском дерби. И не претендентам на чемпионство Челси или Тоттенхэму, а Кристал Пэлас, который совсем недавно барахтался в зоне вылета. И не просто уступили, а проиграли 0:3.

Тяжело представить, какие аргументы в спорах приводят сейчас сторонники того, чтобы Арсен Венгер продолжал тренировать Арсенал. Аргументов, как и сторонников, становится все меньше и меньше.

Безусловно, во многом в поражении от Орлов виноваты игроки, которые не сделали ничего, чтобы потревожить Уэйна Хеннесси. Вот только кто привел эти игроков в клуб? При ком они стали играть так плохо?

Арсену Венгеру наверняка после 20 лет в клубе хотелось бы уйти из него красиво. Но только способен ли на это француз? Если он решится продлить контракт с такими-то результатами, то, кажется, уходить из Арсенала от будет в одиночестве. И отнюдь не гордом.

Цифры и факты тура:

0 — Арсенал не нанес ни одного удара по воротам Кристал Пэлас во втором тайме.

1 – Полузащитник Сандерленда Себастьян Ларссон получил свою первую красную карточку в 278 матче в Премьер-лиге.

1 – Хавбек Нголо Канте сделал первый ассист за Челси в своей 30-й игре.

3 – 3 гола было забито в первые 10 минут матча между Эвертоном и Лестером. Такое случилось в АПЛ впервые с февраля 2011 года (ничья Ньюкасла и Арсенала – 4:4).

4 — Канониры проиграли 4 выездных матча Премьер-лиги кряду впервые при Арсене Венгере.

7 – Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку забивает уже в 7 поединках АПЛ на Гудисон Парк кряду (11 голов).

7 — В последних 8 матчах АПЛ Канониры набрали 7 пунктов. Меньше — только Вест Хэм (5), Сандерленд (4) и Миддлбсро (3).

8 – 8 матчей не знает выездных поражений в Премьер-лиге Ман Юнайтед (6 побед и 2 ничьи).

9 – Челси пропускает уже 9 матчей в АПЛ кряду – в последний раз такое в рамках одного сезона случалось еще в 2011/2012 при Андре Виллаш-Боаше.

18 – Ливерпуль набрал 18 очков, проигрывая по ходу матча – больше, чем любая другая команда Премьер-лиги в этом сезоне.

23 – На счету Ромелу Лукаку уже 23 мяча в текущей кампании в АПЛ, что на 1 больше, чем у всего Миддлсбро (22).

24 – С момента своего дебюта в августе 2014 хавбек Саутгемптона Душан Тадич сделал 24 ассиста. Больше только у Кристиана Эриксена (Тоттенхэм, 26 пасов), Месута Озила (Арсенал, 30) и Сеска Фабрегаса (Челси, 32).

26 – В 2017 году Эвертон забил 26 голов в 7 матчах на Гудисоне, что уже больше, чем в 18 играх в 2016 – 25 мячей.

30 – Хавбек Ливерпуля Филиппе Коутиньо отметился 30 голами в Премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром-бразильцем турнира.

45 – Полузащитник Ман Юнайтед Генрих Мхитарян забил спустя всего 45 секунд после начала второго тайма. Никто из игроков Сандерленда еще не успел притронуться к мячу.

75 – Челси набрал уже 75 пунктов. 20 лет назад Манчестер Юнайтед с таким результатом выиграл Премьер-лигу.

100 – Манчестер Сити забил 100 голов во всех турнирах в этом сезоне. Это вторая команда АПЛ, которая достигла данного рубежа (после Арсенала).

675 – Сандерленд не забивает в Премьер-лиге уже 675 минут, хотя за это время 79 раз пытался пробить по воротам.

Таблица:

Евгений Музыка, Football.ua