Англия

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане в ближайшее время перенесет операцию на колене, после которой его восстановление займет около восьми недель.

Напомним, что сенегалец получил травму в мерсисайдском дерби против Эвертона, который Ливерпуль выиграл со счетом 3:1.

Тот поединок Мане не смог завершить. Позже стало ясно, что в этом сезоне Клопп не сможет больше рассчитывать на Садио.

В ближайшее время 25-летний футболист перенесет операцию на травмированном колене. Ожидается, что после нее восстановление полузащитника займет не менее двух месяцев.

В текущем сезоне Мане провел за Ливерпуль 29 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.