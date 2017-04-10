Англия

Манчестер Юнайтед будет готов расстаться со своим вингером Аднаном Янузаем предстоящим летом.

В начале текущего сезона бельгиец присоединился на правах аренды к Сандерленду, где демонстрирует довольно скудную игру, отметившись 1 голом и 3 результативными передачами в 24 матчах.

И теперь Манчестер Юнайтед будет готов продать 22-летнего вингера, если они получат удовлетворяющее их предложение.

Интерес к Янузаю проявляют французские Лион, Марсель, Монако и ПСЖ, а также итальянские Рома, Наполи, Ювентус, Интер и Милан.

Недавно Жозе Моуриньо подтвердил, что он уже принял решение относительно будущего Янузая, но не стал его озвучивать.