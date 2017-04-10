Англия

Защитник Сток Сити Глен Джонсон может продолжить карьеру в Кристал Пэлас.

Первым летним трансфером Кристал Пэлас может стать защитник Стока Глен Джонсон. У игрока заканчивается контракт с клубом по окончании сезона.

В контракте 32-летнего игрока прописана опция, по которой его контракт продлевается на один год, если он сыграет достаточное количество игр. Нужное число матчей Джонсон не наиграл и станет свободным агентом.

Наставник Кристал Пэласа Сэм Эллардайс хотел бы видеть опытного защитника в своей команде, чтобы усилить конкуренцию на правом фланге обороны.

Среди претендентов на Джонсона числится также и Вест Хэм, который не сумел договориться о трансфере защитника зимой.