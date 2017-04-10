Англия

Экс-менеджер Лестер Сити Клаудио Раньери не верит в предательство со стороны своих бывших подопечных.

Раньери был уволен из Лестера спустя девять месяцев после победы в Премьер-лиге, и, согласно слухам, руководство Лис советовалось с игроками, прежде чем принять решение о его увольнении.

"Нет, я в это не верю. Возможно, игроки не показывали максимум своих возможностей по другим причинам", — сказал Раньери.

"Я не могу поверить в то, что мои игроки убили меня. Нет, нет, нет".

"Возможно, в клубе были другие люди, которые не хотели видеть меня в Лестере. Может быть, когда мы начали проигрывать, эти люди стали настойчивее. Вот и все".

"Я не хочу говорить, кто это. Я серьезный человек, преданный человек. Если я что-то говорю, то говорю это в лицо".

После увольнения Раньери Лестер выиграл 6 матчей подряд, и потерпел единственное поражение в матче против Эвертона.