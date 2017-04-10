В матче 32-го тура Премьер-лиги Кристал Пэлас дома разгромил Арсенал со счетом 3:0.
Getty Images
10 апреля 2017, 23:52
После поражения от Кристал Пэлас подопечные Арсена Венгера отстают от 4-й позиции уже на 7 очков.
Кристал Пэлас — Арсенал 3:0
Голы: Таунсенд, 17, Кабайе, 63, Миловойевич, 68 (пенальти)
Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Келли, Сако, Шлюпп — Миловойевич (Фламини, 82), Кабайе (Макартур, 74) — Заха (Дилэйни, 88), Панчон, Таунсенд — Бентеке
Арсенал: Мартинес — Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль — Джака, Эльнени (Рэмси, 59) — Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Озил, Уэлбек (Жиру, 60) — Санчес
Предупреждения: Мустафи