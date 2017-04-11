Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер считает, что было бы неправильно говорить о его контракте после поражения 0:3 от Кристал Пэлас.

В 32-м туре Премьер-лиги Арсенал потерпел сокрушительное поражение от Кристал Пэлас – 0:3. Это не могло не привести к вопросам о том, останется ли Венгер тренировать клуб в следующем сезоне.

"Если честно, я разочарован. После такого долгого времени видеть, как мы проигрываем матч, да еще и таким образом, было очень удручающе. Думаю, было бы неуместно говорить обо мне. Очень больно проигрывать матч именно так", — заявил Венгер.

После этого поражения Арсенал уступает идущему 4-м Манчестер Сити 7 очков и рискует не попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Будет очень трудно финишировать в топ-4", — признал Арсен.

Болельщики проводят акции, призывающие тренера покинуть клуб.

"Я хочу, чтобы фанаты поддерживали команду. Думаю, они невероятно разочарованы, и я могу это понять, ведь мы тоже все расстроены".

В 33-м туре Арсенал сыграет на выезде с Миддлсбро. Встреча состоится 17 апреля, начало – в 22.00 по киевскому времени.