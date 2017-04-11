Англия

Главный тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс поделился секретом успеха своей команды в матче с Арсеналом (3:0) и оценил состояние Канониров.

В 32-м туре Премьер-лиги Кристал Пэлас обыграл Арсенал 3:0. Голами отметились Андрос Таунсенд, Лука Миливоевич и Йоан Кабай.

"Игроки были подготовлены тактически, знали, что нужно делать, чтобы обыграть Арсенал", — заявил Аллардайс.

"В первую очередь, нужно было хорошо действовать в обороне – всей командой. Загружать мяч в свободные зоны и на Кристиана Бентеке. Нужно также было отрезать Шкодрана Мустафи и Габриэля от остальной команды, чтобы мы могли врываться в штрафную Арсенала и создавать моменты".

"Наше выступление не было шоком, когда мы обыграли Челси. Мы знали, что если повторим его, то сможем и добыть 3 очка с Арсеналом".

"Все мы знаем, что Арсенал сейчас не в очень хорошей форме впервые за многие-многие годы. Каждый игрок, вне зависимости от того, топ-игрок это или нет, ощущает неуверенность, когда форма команды и результаты не очень хороши. Нужно было хорошенько поработать, чтобы огорчить Арсенал".

В последних 6 играх Кристал Пэлас одержал 5 побед и оторвался от зоны вылета на 6 пунктов, имея матч в запасе. В следующем туре Орлы сыграют с Лестером.