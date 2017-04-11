Англия

Вингер Арсенала Тео Уолкотт считает, что Арсенал был не похож на себя в матче против Кристал Пэлас (0:3) и чувствует, что команда подвела фанатов.

Арсенал потерпел 4-е выездное поражение в АПЛ кряду, на этот раз – от Кристал Пэлас (0:3). При этом у голкипера Орлов Уэйна Хеннесси практически не было работы – во втором тайме Канониры ни разу не пробили в створ ворот валлийца.

"Хуже всего – когда разочаровываешь фанатов", — заявил Уолкотт после игры.

"Это вообще не было похоже на Арсенал, будто не мы сегодня играли. Мы расстроены, ведь Арсенал подвел болельщиков. Команда обязана отреагировать правильно на это поражение".

"Мы думали, что уже оправились после неудачных результатов – сыграли вничью с Ман Сити, победили Вест Хэм. Что же, похоже, что это не так. Мы не отправляемся проигрывать матчи, мы работаем, чтобы показать все, на что способны. Сегодня этого не случилось. Все, что мы можем сделать – только принести извинения".

Теперь Арсенал на 7 очков отстает от идущего 4-м Ман Сити и рискует не попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.