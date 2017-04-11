Представляем вашему вниманию видеообзор поединка между Кристал Пэлас и Арсеналом (3:0).
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11 апреля 2017, 09:24
В 32-м туре Премьер-лиги Кристал Пэлас добыл свою 5-ю победу в 6 последних матчах, обыграв Арсенал.
Посмотреть обзор матча вы можете, используя плеер ниже.
Кристал Пэлас — Арсенал 3:0
Голы: Таунсенд, 17, Кабайе, 63, Миловойевич, 68 (с пенальти)
Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Келли, Сако, Шлюпп — Миловойевич (Фламини, 82), Кабайе (Макартур, 74) — Заха (Дилэйни, 88), Панчон, Таунсенд — Бентеке
Арсенал: Мартинес — Бельерин, Мустафи, Габриэль, Монреаль — Джака, Эльнени (Рэмси, 59) — Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 70), Озил, Уэлбек (Жиру, 60) — Санчес
Предупреждения: Мустафи