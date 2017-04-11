Нападающий Арсенала Алексис Санчес летом может стать игроком Манчестер Сити.
Алексис САнчес, getty images
11 апреля 2017, 13:48
Контракт Санчеса с Арсеналом истекает в конце следующего сезона, поэтому летом чилиец может быть продан.
Предполагается, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, как и его коллега из Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, уже разговаривали с Санчесом, пытаясь убедить перейти в свои клубы.
Также интерес к Алексису приписывают Челси и ПСЖ. По некоторым данным, он желает остаться в Лондоне и поэтому отдает предпочтение Челси.
Goal же сообщает, что "многочисленные источники, близкие к Санчесу" утверждают, что он уже сделал свой выбор и желает перебраться в Манчестер Сити.
Также сообщается, что Алексис является приоритетной трансферной целью для Хосепа Гвардиолы, с которым испанец работал ранее в Барселоне.
Главным препятствием является то, что Арсенал может не захотеть усиливать конкурента и предпочтет продать Санчеса в зарубежный клуб.