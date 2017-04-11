Англия

Нападающий Арсенала Алексис Санчес летом может стать игроком Манчестер Сити.

Контракт Санчеса с Арсеналом истекает в конце следующего сезона, поэтому летом чилиец может быть продан.

Предполагается, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, как и его коллега из Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо, уже разговаривали с Санчесом, пытаясь убедить перейти в свои клубы.

Также интерес к Алексису приписывают Челси и ПСЖ. По некоторым данным, он желает остаться в Лондоне и поэтому отдает предпочтение Челси.

Goal же сообщает, что "многочисленные источники, близкие к Санчесу" утверждают, что он уже сделал свой выбор и желает перебраться в Манчестер Сити.

Также сообщается, что Алексис является приоритетной трансферной целью для Хосепа Гвардиолы, с которым испанец работал ранее в Барселоне.

Главным препятствием является то, что Арсенал может не захотеть усиливать конкурента и предпочтет продать Санчеса в зарубежный клуб.