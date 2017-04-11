Англия

Вингер Реала Гарет Бэйл уверен, что полузащитник Тоттенхэма Деле Алли достаточно хорош, чтобы выступать за любую команду мира.

В нынешней кампании Алли забил уже 16голов за Тоттенхэм в АПЛ. Полузащитника часто сравнивают с легендами английского футбола – Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лампардом и Дэвидом Бекхэмом, которые забивали в его возрасте гораздо меньше. Не обошлось и без сравнений с Гаретом Бэйлом, который много забивал за Шпор, а после был продан в Реал за рекордный тогда 101 млн евро (по данным Transfermarkt).

"В том, что касается способностей, Алли может играть в любом клубе мира. Он уже очень многого достиг за короткий период времени, так что Деле должен быть уверен в своей способности решать исход поединков высочайшего уровня", — уверен Бэйл.

Тоттенхэм не продавал своих лидеров Луку Модрича и Гарета Бэйла конкурентам по Премьер-лиге и в случае, если Алли пожелает покинуть клуб, ему тоже, скорее всего, придется перебраться в другую лигу.

"Мне нравится быть частью другой культуры, узнавать что-то новое. Нужно быть открытым ко всему, готовым учить новый язык и почерпнуть новый опыт", — рассказал Бэйл.

"В то же время, я могу понять, почему некоторые игроки не желают переезжать. В конце концов, футболисты – это люди, а многие люди любят быть рядом с семьей и друзьями".