Англия

Защитник Сток Сити Глен Джонсон продлил контракт с Гончарами еще на один год.

Экс-защитник сборной Англии Глен Джонсон, ныне выступающий за Сток Сити, получил подарок к юбилею: сыгравшему 50-й матч за Гончаров в чемпионате и Кубке Англии футболисту клуб предложил контракт до лета 2018 года.

"Я не задумывался ни на секунду. когда узнал, что клуб готов продлить со мной контракт, — сказал Джонсон в интервью официальному сайту Сток Сити. — Я чувствую себя здесь как дома и буду рад оказаться полезным команде".

"В свои 32 года Глен является ключевой фигурой в моих планах, — заявил тренер Сток Сити Марк Хьюз. — Учитывая его опыт и мастерство, было бы глупостью дать ему возможность уйти".

Джонсон провел 54 поединка за сборную Англии и выигрывал первенство Премьер-лиги в составе Челси.