Англия

Тренер Вест Хэма Славен Билич был бы не против видеть в своей команде защитника Челси Джона Терри, который летом покинет Стэмфорд Бридж.

Несмотря на то, что 36-летний Джон Терри по окончании сезона завершит выступления за Челси, ставить точку в карьере экс-капитан сборной Англии не намерен. Естественно, желающих привлечь на свою сторону столь опытного мастера хватает, и среди них — тренер Вест Хэма Славен Билич.

"Судя по игре, которую демонстрирует Джон, у него еще есть как минимум пара лет, чтобы выступать на высоком уровне, — сказал в интервью Sky Sports наставник Молотобойцев. — Любой тренер и любой клуб задумался бы о приглашении Терри, который станет свободным агентом. Помимо его футбольных навыков не стоит забывать о его лидерских качествах, подобных которым сыщется немного".

Терри, отыгравший более 700 матчей за Челси, в нынешнем сезоне лишь 10 раз выходил на поле во всех соревнованиях.