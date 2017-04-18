Англия

Вингер Манчестер Юнайтед Эшли Янг признался, что он пока не знает, где начнет следующий сезон.

Под руководством Жозе Моуриньо Янг является всего лишь игроком запаса, тем не менее, согласно слухам, зимой англичанин отказался от переезда в Китай.

"Конечно, от слухов никуда не деться, особенно если ты редко появляешься на поле", — сказал Янг.

"Я всегда говорил, что хочу играть как можно чаще. На данный момент я не уверен, что ждет меня в будущем. Я просто сосредоточен на каждом предстоящем матче, и если менеджер решит положиться на меня, я отдам себя на все 100% и сыграю настолько хорошо, насколько это возможно".

"Мой контракт с Юнайтед рассчитан еще на один сезон и у клуба есть опция продления еще на год, так что на данный момент вопросы о моем будущем нужно адресовать менеджеру".

В текущем сезоне 31-летний Янг провел за Манчестер Юнайтед 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых в стартовом составе, и отметился 1 результативной передачей.