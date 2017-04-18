Вингер Манчестер Юнайтед Эшли Янг признался, что он пока не знает, где начнет следующий сезон.
Эшли Янг, Getty Images
18 апреля 2017, 23:26
Под руководством Жозе Моуриньо Янг является всего лишь игроком запаса, тем не менее, согласно слухам, зимой англичанин отказался от переезда в Китай.
"Конечно, от слухов никуда не деться, особенно если ты редко появляешься на поле", — сказал Янг.
"Я всегда говорил, что хочу играть как можно чаще. На данный момент я не уверен, что ждет меня в будущем. Я просто сосредоточен на каждом предстоящем матче, и если менеджер решит положиться на меня, я отдам себя на все 100% и сыграю настолько хорошо, насколько это возможно".
"Мой контракт с Юнайтед рассчитан еще на один сезон и у клуба есть опция продления еще на год, так что на данный момент вопросы о моем будущем нужно адресовать менеджеру".
В текущем сезоне 31-летний Янг провел за Манчестер Юнайтед 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых в стартовом составе, и отметился 1 результативной передачей.