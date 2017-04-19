Англия

Новым тренером Вест Хэма может стать наставник Лацио Симоне Индзаги.

В нынешнем сезоне Вест Хэм выступает не лучшим образом. Это породило слухи о том, что главный тренер команды Славен Билич в конце сезона покинет клуб.

В СМИ уже начали появляться имена возможных преемников хорвата. По информации Corriere dello Sport, Молотки могут предложить тренерское кресло рулевому Лацио Симоне Индзаги.

Симоне принял Орлов перед началом нынешнего сезона и сходу сумел вывести команду в финал Кубка Италии (игра с Ювентусом состоится 2 июня). Кроме того, бьянко-челести идут на 4-м месте в Серии А.

Сообщается, что Вест Хэм готов предложить Индзаги пятилетний контракт.

Нынешнее соглашение Индзаги с Лацио будет автоматически продлено до 2019 года, если команда выиграет Кубок Италии или финиширует выше 5-го места в чемпионате.