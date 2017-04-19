Англия

Полузащитник Борнмута Джек Уилшир получил очередную серьезную травму.

Уилшир травмировался в поединке 33-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма (0:4). Тогда 25-летний полузащитник столкнулся с лидером Шпор Харри Кейном на 56-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

Как информирует официальный сайт Борнмута, у Джека диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги.

В ближайшие дни полузащитник пройдет дополнительные тесты, после чего будут определены точные сроки его восстановления, однако в текущем сезоне игрок на поле точно не выйдет.

Отметим, что именно из-за перелома малоберцовой кости левой ноги Уилшир пропустил большую часть минувшего сезона.

Англичанин выступает за Борнмут на правах аренды из Арсенала. В текущем сезоне на его счету 2 ассиста в 29 матчах за Вишен.