Англия

Правый защитник ПСЖ Серж Орье может пополнить ряды манкунианцев.

Как информирует L’Équipe, между главным тренером Манчестер Юнайтед и защитником ПСЖ Сержом Орье недавно состоялась беседа.

В ходе разговора игрок дал тренеру принципиальное согласие на переход в английскую команду.

Теперь Красным Дьяволам остается договориться с ПСЖ, однако с этим могут возникнуть проблемы. Согласно источнику, парижане не хотят отпускать игрока и намерены предложить ему новый контракт.

Действующее соглашение 24-летнего ивуарийца с ПСЖ рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Орье провел за свою команду 28 матчей во всех турнирах и отдал 5 ассистов.

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