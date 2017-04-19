Англия

Защитник Челси Джон Терри, летом покидающий Стэмфорд Бридж, примет предложение от команды, которая дислоцируется недалеко от его дома.

Летом Джон Терри попрощается с Челси, однако пока не собирается завершать карьеру игрока. При этом его не интересуют предложения из других стран, потому что он, как сообщает The Times, не намерен покидать свой дом в пригороде Лондона Оксшотте, где он живет уже более 10 лет.

Поскольку в данный момент у капитана Челси есть конкретные предложения от четырех клубов — Вест Бромвича, Стока, Борнмута и Кристал Пэлас, то такая тяга к оседлости делает шансы первых двух команд практически равными нулю.

Если учесть, что Кристал Пэлас базируется в Лондоне и вряд ли сможет удержать Мамаду Сахо, арендованного у Ливерпуля, переход Терри под командование Сэма Эллардайса будет выгодeн для обеих сторон. В пользу же Борнмута говорит тот факт, что Вишенки хотели пригласить Джона еще зимой, однако туда ехать значительно дольше.