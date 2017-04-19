Англия

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво желает продолжить свою карьеру в нынешней команде.

Браво перешел в Ман Сити из Барселоны летом прошлого года. Карьера в Англии у игрока не заладилась и после серии ошибок чилиец проиграл конкуренцию дублеру Вилли Кабальеро.

Уже зимой ходили слухи, что Браво намерен покинуть стан Горожан, на сам игрок отрицал эту информацию, а наставник Сити Хосеп Гвардиола высказывал поддержку Клаудио, называя его лучшим футболистом мира.

Несмотря на критику и постоянное давлении в Манчестере, Браво решил остаться в нынешней команде. Об этом сообщает Goal.com. Отмечается, что из-за желания продолжать выступать за Горожан Браво отклонил предложения нескольких клубов.

В текущем сезоне Браво провел за Ман Сити 28 матчей во всех турнирах и пропустил 32 гола.