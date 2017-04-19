Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может вернуться на поле раньше запланированного срока.
Крис Смоллинг, getty images
19 апреля 2017, 21:30
Смоллинг получил травму в конце марта в расположении сборной Англии.
Были опасения, что 27-летний защитник в текущем сезоне на поле больше не появится.
Тем не менее, как информирует Sky Sports, игрок может вернуться раньше, чем планировалось. Крис уже приступил к индивидуальным тренировкам.
В текущем сезоне Смоллинг провел за Ман Юнайтед 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.