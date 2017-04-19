Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может вернуться на поле раньше запланированного срока.

Смоллинг получил травму в конце марта в расположении сборной Англии.

Были опасения, что 27-летний защитник в текущем сезоне на поле больше не появится.

Тем не менее, как информирует Sky Sports, игрок может вернуться раньше, чем планировалось. Крис уже приступил к индивидуальным тренировкам.

В текущем сезоне Смоллинг провел за Ман Юнайтед 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.