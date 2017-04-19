Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что для попадания в состав нападающий Антони Мартиаль должен делать то, что нравится португальцу.

Мартиаль перешел в Манчестер Юнайтед летом 2015 года из Монако за 36 млн. фунтов, и отметился 11 голами в 31 матче Премьер-лиги в своем дебютном сезоне.

Тем не менее, 21-летний француз потерял место в стартовом составе после назначения Жозе Моуриньо.

"Точно так же, как я знаю предпочтения своих игроков, они должны знать то, что нравится мне", — отметил Моуриньо.

"Вот почему я всегда доверяю Рашфорду, даже если он не забивает голы. Я всегда поддерживаю его, потому что он всегда делает то, что я требую от игрока Манчестер Юнайтед".

"Обладает ли Мартиаль огромным потенциалом? Да, думаю, что обладает. Может ли он успешно играть под моим руководством? Думаю, что может. Но он должен делать то, что нравится мне".

В текущем сезоне Мартиаль отыграл 18 матчей в Премьер-лиге, 12 из которых в стартовом составе, и забил 3 гола.