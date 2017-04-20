Ливерпуль хотел приобрести полузащитника Реала Марко Асенсио, но получил отказ.
Марко Асенсио, Getty Images
20 апреля 2017, 15:10
Ливерпуль предложил Сливочным за трансфер хавбека 50 миллионов евро. Об этом сообщает AS.
Однако руководство Галактикос не намерено отпускать игрока и готовы пересмотреть его роль в мадридском клубе в следующем сезоне. Сообщается, что на футболиста также претендуют ряд других больших европейских клубов.
Отметим, что 20-летний футболист выступает за Реал с 2015 года, он сыграл 17 матчей и 3 забитых мяча.