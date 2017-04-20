Англия

Ливерпуль хотел приобрести полузащитника Реала Марко Асенсио, но получил отказ.

Ливерпуль предложил Сливочным за трансфер хавбека 50 миллионов евро. Об этом сообщает AS.

Однако руководство Галактикос не намерено отпускать игрока и готовы пересмотреть его роль в мадридском клубе в следующем сезоне. Сообщается, что на футболиста также претендуют ряд других больших европейских клубов.

Отметим, что 20-летний футболист выступает за Реал с 2015 года, он сыграл 17 матчей и 3 забитых мяча.