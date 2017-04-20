Англия

Голкипер Торино Джо Харт не является трансферной целью Ливерпуля.

Харт выступает за Торино на правах аренды из Манчестер Сити. В конце сезона игрок должен вернуться в Англию, однако похоже, что Пеп Гвардиола по-прежнему не рассчитывает на услуги англичанина.

Ранее в прессе появилась, что Ливерпуль готов предложить Ман Сити за Харта 20 миллионов фунтов.

На сегодняшней пресс-конференции наставник Красных Юрген Клопп опроверг эти слухи.

"Харт — фантастический вратарь, но мы не нуждаемся в новом голкипере", — сказал Клопп.