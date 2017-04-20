Англия

Ливерпуль не станет принуждать своего полузащитника Эмре Джана продлевать контракт с клубом.

Срок действия контракта Эмре Джана с Ливерпулем истекает следующим летом, а переговоры по его продлению пока не продвигаются. Тем не менее, Красные не собираются заставлять полузащитника сборной Германии определиться со своим будущим прямо сейчас.

Тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает Джана очень важной деталью командного механизма, поэтому намерен использовать его до окончания соглашения футболиста с клубом, произойдет ли это в 2018 году или позже. Эмре никто не угрожает ссылкой в резервную команду или вообще полной "заморозкой", не станут его и продавать первому, кто предложит этим летом достойную цену.

У Клоппа свой взгляд на взаимоотношение с футболистами, и для него не приемлем пример его коллеги из Эвертона Рональда Кумана, который пригрозил Россу Баркли немедленной продажей, если тот не продлит контракт с Ирисками.