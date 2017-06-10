Ювентус готов расстаться со своим левым защитником Алексом Сандро, если Челси заплатит 59 млн евро.
Алекс Сандро, getty images
10 июня 2017, 14:30
Челси намерен летом укрепить позицию левого защитника. Одним из кандидатов называют игрока Ювентуса Алекса Сандро.
По информации London Evening Standard, Ювентус озвучил сумму, за которую готов отпустить бразильца – 59 млн евро.
Альтернативными вариантами для Синих являются экс-игрок клуба Райан Бертранд, сейчас играющий за Саутгемптон и Бенжамен Менди из Монако.
В нынешнем сезоне на счету Сандро 27 матчей в Серии А (3 гола и 4 ассиста).