Англия

Ювентус готов расстаться со своим левым защитником Алексом Сандро, если Челси заплатит 59 млн евро.

Челси намерен летом укрепить позицию левого защитника. Одним из кандидатов называют игрока Ювентуса Алекса Сандро.

По информации London Evening Standard, Ювентус озвучил сумму, за которую готов отпустить бразильца – 59 млн евро.

Альтернативными вариантами для Синих являются экс-игрок клуба Райан Бертранд, сейчас играющий за Саутгемптон и Бенжамен Менди из Монако.

В нынешнем сезоне на счету Сандро 27 матчей в Серии А (3 гола и 4 ассиста).