Лидер Арсенала, скорее всего, покинет команду летом. В персоне чилийского нападающего заинтересованны мюнхенская Бавария и Манчестер Сити.

Работающий на таких ресурсах, как Mega и Fox Sports авторитетный чилийский журналист Фернандо Солабарриета заявил, что Санчес продолжит карьеру именно в Манчестер Сити.

Горожан с прошлого лета тренирует Хосеп Гвардиола, под руководством которого игрок сборной Чили работал еще в Барселоне.

Также отметим, что на игрока претендовал и французский ПСЖ, но отказался от варианта с его приобретением из-за высокой зарплаты футболиста.