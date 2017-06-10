Известный чилийский журналист Фернандо Солабарриета поделился информацией о будущем форварда Арсенала Алексиса Санчеса.
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10 июня 2017, 17:13
Лидер Арсенала, скорее всего, покинет команду летом. В персоне чилийского нападающего заинтересованны мюнхенская Бавария и Манчестер Сити.
Работающий на таких ресурсах, как Mega и Fox Sports авторитетный чилийский журналист Фернандо Солабарриета заявил, что Санчес продолжит карьеру именно в Манчестер Сити.
Горожан с прошлого лета тренирует Хосеп Гвардиола, под руководством которого игрок сборной Чили работал еще в Барселоне.
Также отметим, что на игрока претендовал и французский ПСЖ, но отказался от варианта с его приобретением из-за высокой зарплаты футболиста.