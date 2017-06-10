Англия

Полузащитник Андреас Перейра хочет закрепиться в составе манкунианцев.

В прошедшем сезоне Андреас Перейра защищал цвета Гранады на правах аренды, права на футболиста принадлежат Красным Дьяволам и хавбек намерен бороться за место в составе.

"Я готов играть за Манчестер Юнайтед. Я сыграл более 2000 минут в Ла Лиге и показал себя очень хорошо. Я готов к большому футболу. Даже больше, чем просто готов. Я стал взрослее и опытнее, прибавил в понимании игры и готов вернуться в АПЛ. Надеюсь провести следующий сезон в составе манкунианцев", — цитирует Перейру официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 21-летний полкзащитник сыграл 35 матчей, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.