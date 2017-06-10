Тоттенхэм обдумывает вариант с приобретением правого защитника ПСЖ Сержа Орье.
Серж Орье, Getty Images
10 июня 2017, 18:23
Тоттенхэм видит в 24-летнем Орье потенциальную замену Кайлу Уокеру, к которому проявляет большой интерес Манчестер Сити. Об этом сообщает Mirror.
Отметим, что Орье готов покинуть Париж, поскольку проигрывает конкуренцию Менье.
Нынешнее соглашение Сержа действует до лета 2019-го. Напомним, ивуарийский футболист перешел в ПСЖ из Тулузы за 10 миллионов евро летом 2015 года.
В минувшем сезоне Орье сыграл 32 матча во всех турнирах, отдав пять голевых передач.