Англия

Тоттенхэм обдумывает вариант с приобретением правого защитника ПСЖ Сержа Орье.

Тоттенхэм видит в 24-летнем Орье потенциальную замену Кайлу Уокеру, к которому проявляет большой интерес Манчестер Сити. Об этом сообщает Mirror.

Отметим, что Орье готов покинуть Париж, поскольку проигрывает конкуренцию Менье.

Нынешнее соглашение Сержа действует до лета 2019-го. Напомним, ивуарийский футболист перешел в ПСЖ из Тулузы за 10 миллионов евро летом 2015 года.

В минувшем сезоне Орье сыграл 32 матча во всех турнирах, отдав пять голевых передач.