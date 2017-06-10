Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович продолжит карьеру в Лос-Анджелес Гэлакси.

В матче Лиги Европы против Андерлехта Златан Ибрагимович получил тяжелую травму колена из-за которой выбыл на длительный срок.

Вчера стало известно, что 35-летний швед покинет Манчестер Юнайтед после того, как его контракт подошел к концу.

Как сообщает испанское издание Marca, Ибра переедет в Калифорнию, где будет выступать за Лос-Анджелес Гэлакси. Игрок должен успеть восстановиться до начала предсезонной подготовки команды.

Отметим, что информация о возможном переходе нападающего в Гэлакси, появилась в американских медиа еще в апреле.